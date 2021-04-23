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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый покончил с собой

Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый покончил с собой

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой покончил с собой в Херсонском СИЗО. 

Об этом Фактам ICTV рассказали в пресс-службе Херсонской полиции.

— Полиция подтверждает факт самоубийства подозреваемого в СИЗО. Труп нашли сегодня утром, — отметил в комментарии Фактам ICTV руководитель ГУ НП в Херсонской области Александр Прокудин.

Он добавил, что подозреваемый в убийстве Марии Борисовой находился в камере еще с одним лицом.

— Подробную информацию следствие не разглашает. После проведения всех необходимых следственных действий, досудебное расследование в уголовном деле будет закончено в порядке, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (в связи со смертью подозреваемого), — добавил Прокудин.

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