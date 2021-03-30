Прошлое насильника и второй сообщник: новые подробности убийства 7-летней Маши Борисовой

В резонансном деле об убийстве 7-летней Марийки Борисовой из Херсонщины появились новые подробности.

Собственное расследование провели журналисты проекта телеканала СТБ Один за всех.

Как жила семья погибшей девочки, что происходило в селе Счастливое во время поиска ребенка и какое темное прошлое скрывал подозреваемый в убийстве 62-летний пенсионер — далее в материале.

Отношения в семье погибшей Маши

Больше всего новость о задержании 62-летнего Николая шокировала мать и отца погибшей девочки.

Отец Андрей признался, что Маша успела заказать себе подарок на 8 марта — плюшевого котика, но, к сожалению, уже не получила его.

— Днем 6 марта она забежала ко мне за зеркальцем и спросила, что я подарю ей на 8 марта. Она хотела плюшевого котика. Она меня поцеловала и сказала, что побежит к подружкам на улицу. Рано утром по дороге в школу и обратно она с братом ко мне заходила. Но мама не разрешала им ко мне приходить.

С матерью Марийки Андрей развелся два года назад. После этого женщина начала злоупотреблять алкоголем, а в пьяном состоянии даже могла выгнать детей из дома.

По мнению психолога Анны Просветовой, равнодушие мамы и удаленность папы от воспитания и развязали руки преступнику.

Другие жертвы подозреваемого

В первые дни после задержания главного подозреваемого местные жители начали рассказывать, что его жертвами были и другие дети.

Соседка Николая Наталья призналась, что мужчина душил ее сына.

— Полтора года назад 11-летний Дима (сын — Ред.) идет с канала (ручей — Ред.). Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял пьяный дядя Коля и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда, — рассказывает о происшествии Наталья.

Психологам 11-летний мальчик рассказал, что в тот вечер мужчина пытался принудить его к оральному сексу.

Тогда его мама написала заявление в полицию, но правоохранители просто провели с мужчиной профбеседу и отпустили домой.

Дочь Николая встала на его защиту

Как выяснилось, жена, дочь и двое сыновей живут в России. На защиту Николая стала его родная дочь Елена.

— Он хороший отец. Его подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка – в том, чего он не мог совершить. Он мог быть жесток по отношению к взрослым людям или своей семье, но не по отношению к чужим детям, – уверяла всех в студии Елена.

И даже когда увидела видео с признанием отца о содеянном, Елена не поверила в его виновность.

Был ли у Николая соучастник

После похорон девочки многие местные жители начали подозревать, что к смерти ребенка мог быть причастен еще один человек.

Односельчанин Алексей, по словам соседей семьи, в день трагедии ходил по селу с мешком в руках, похожим на тот, в котором нашли тело девочки.

Во время расследования мужчина согласился пройти детектор лжи. Вследствие анализа ответов полиграфолог подтвердил достоверность его показаний.

Семилетнюю Машу Борисову нашли убитой утром 11 марта в родном селе Счастливое Херсонской области.

Судмедэксперты обнаружили на теле серьезные повреждения половых органов и многочисленные царапины на шее, свидетельствовавшие об удушении.

Арестованный 62-летний мужчина — односельчанин и друг семьи девочки, в убийстве которой его обвинили.

Жители села пообещали совершить самосуд, если после такого преступления его отпустят из-под стражи.