Возможный убийца 7-летней Маши Борисовой из Херсонской области был соседом девочки и дружил с ее родным отцом.

Об этих подробностях сообщили в полиции Херсонщины: в пресс-конференции принял участие глава полиции области Александр Прокудин.

Что удалось узнать следователям, знала ли мать о похищении дочери и как с трагедией связан отец Марии Борисовой — далее в материале.

Арест и подробности следствия

62-летнего мужчину, который подозревается в убийстве первоклассницы Марии Борисовой, суд арестовал без права внесения залога.

Участники брифинга заверили, что после обнаружения тела девочки был назначен ряд экспертиз, которые дали основания подозревать именно этого мужчину.

По состоянию на 15 марта уже две экспертизы показали точную причастность задержанного к убийству девочки.

— Сразу хочу отбросить нарекания некоторых граждан, что преступление повесили на первого попавшегося. Полиция действовала в рамках закона… и только по результатам молекулярно-генетических экспертиз, одному из шести обоснованно подозреваемых мужчин 14 марта сообщили о подозрении, — отметил Прокудин.

Также установлено, что труп девочки, который нашли в мешке за сараем, был обмотан веревкой и мужским ремнем, который, вероятно, и принадлежит мужчине.

Что касается матери девочки, то следователи подтвердили, что женщина не знала о преступлении.

Они отметили, что мать сообщила в полицию сразу же, в вечер исчезновения дочери.

Что известно о подозреваемом

На брифинге сообщили новые подробности о подозреваемом в убийстве и изнасиловании семилетней девочки.

Это 62-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и уже имел судимость за изнасилование.

Следователи выяснили, что последний раз мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году. В прошлом году его привлекали к административной ответственности.

Кроме этого, подозреваемый был другом отца Марии Борисовой. Мужчины были соседями и жили на одной улице.

Мужчина не признается

Также на пресс-конференции было объявлено, что арестованный мужчина отказывается работать со следствием и давать показания.

Так, полицейские продолжают поиски места убийства и сокрытия тела девочки.

— Мы не исключаем, что тело могли прятать в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ.

Согласно закону подозреваемому выдали государственного адвоката.

Отметим, что уголовное производство по делу открыто по двум статьям — п. 2 и п.10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с сексуальным насилием) и ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.