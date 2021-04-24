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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Не выдержала пьяного скандала: на Ровенщине женщина вонзила нож в сердце мужу

Не выдержала пьяного скандала: на Ровенщине женщина вонзила нож в сердце мужу

В Ракитном Ровенской области 51-летняя женщина вонзила нож в сердце своему мужу. Сейчас он находится в реанимации.

Кровавый инцидент произошел вечером 23 апреля.

49-летний мужчина вернулся домой пьяным, пока его жена занималась домашними делами после работы.

Он начал оскорблять свою жену провоцировать конфликт: держа в руках кухонный нож, она набросилась на мужа и вызвала телесное повреждение в область грудной клетки.

— Раненый сумел дойти до соседа, который и вызвал скорую помощь, — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина часто злоупотреблял алкоголем и нигде не работал, в то время как финансово семью обеспечивала женщина.

В браке они воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

Женщина призналась, что не хотела убивать своего мужа, а ударила ножом потому, что сильно “достал”.

  • Не выдержала пьяного скандала: на Ровенщине женщина вонзила нож в сердце мужу
  • Не выдержала пьяного скандала: на Ровенщине женщина вонзила нож в сердце мужу
  • Не выдержала пьяного скандала: на Ровенщине женщина вонзила нож в сердце мужу
  • Не выдержала пьяного скандала: на Ровенщине женщина вонзила нож в сердце мужу
Не выдержала пьяного скандала: на Ровенщине женщина вонзила нож в сердце мужу / 2 фотографии

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрание женщине меры пресечения. За содеянное ей грозит от пяти до восьми лет заключения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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