У Рокитному Рівненської області 51-річна жінка всадила ножа в серце своєму чоловіку. Зараз він перебуває в реанімації.

Кривавий інцидент стався ввечері 23 квітня. Встановлено, що 49-річний чоловік повернувся додому напідпитку, поки дружина займалася домашніми справами після роботи.

Він почав ображати жінку провокувати конфлікт: тримаючи в руках кухонний ніж, вона накинулася на чоловіка і спричинила тілесне ушкодження в область грудної клітини.

– Поранений зумів дійти до сусіда, який і викликав швидку допомогу, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що чоловік часто зловживав алкоголем і ніде не працював, натомість фінансово родину забезпечувала жінка. У шлюбі вони виховують неповнолітню дитину.

Жінка зізналася, що не хотіла вбивати свого чоловіка, а вдарила ножем тому, що сильно “допік”.







Не витримала п’яного скандалу: на Рівненщині жінка всадила ножа в серце чоловіку / 2 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання жінці запобіжного заходу. За скоєне їй загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.