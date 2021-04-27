Российские спецслужбы планировали мощную хакерскую атаку на украинские органы государственной власти. Для этого они завербовали жителя Запорожья.

Он должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников — заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

— Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры, — сообщили в СБУ

В ходе обысков у хакера изъяли электронные носители информации с программным обеспечением от спецслужб РФ. Также оперативники обнаружили его переписку с кураторами из РФ.

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Мужчине сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

Хакер работал по заказу РФ

Накануне силовики СБУ задержали хакера, который по заказу РФ через мессенджер WhatsАpp должен был организовать рассылку спам-сообщений на личные номера сотрудников СБУ.

Такие сообщения содержали ссылку на сайт, после перехода на который на устройство автоматически скачивалось вредоносное ПО для хищения личных данных.