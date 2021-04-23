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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Работал по заказу РФ: на Львовщине хакер охотился за данными сотрудников СБУ

СБУ

23 апреля силовики СБУ задержали хакера, который по заказу РФ пытался похитить персональные данные украинских спецслужащего.

Мужчина получал вознаграждение через российский сервис Яндекс.Деньги. Следствие проводится в одном из городов Львовской области: более подробную информацию правоохранители не предоставили.

Хакер через мессенджер WhatsАpp организовал рассылку спам-сообщений на личные номера сотрудников СБУ.

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Спам-сообщения содержали ссылку на сайт, после перехода на который на устройство автоматически скачивался вирус.

Вредоносное ПО (программное обеспечение) предоставляло удаленный доступ к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовых сервисов и аккаунтов соцсетей.

Правоохранители изъяли оборудование, с помощью которого злоумышленник совершал киберпреступления.

Досудебное следствие по делу продолжается.

Суд над хакером

На прошлой неделе офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт относительно украинского хакера.

Злоумышленник сбывал вредоносное ПО, которое затем использовалось для атак на финансовые учреждения европейских стран.

Потенциальные покупатели его вирусов могли удаленно зашифровать банковскую информацию, а затем требовать выкуп за доступ к заблокированным данным.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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