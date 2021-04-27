Російські спецслужби планували потужну хакерську атаку на українські органи державної влади. Для цього вони завербували жителя Запоріжжя.

Він мав передати українським чиновникам замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Метою атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників – заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

– Розсилка мала забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ і органів місцевого самоврядування. Замовники хотіли отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати стійку роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури, – повідомили в СБУ

Під час обшуків у хакера вилучили електронні носії інформації з програмним забезпеченням від спецслужб РФ. Також оперативники виявили його листування з кураторами з РФ.

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Чоловікові повідомили про підозру за ст. 111 (державна зрада) КК України. Йому загрожує від 12 до 15 років в’язниці. Слідство триває.

Хакер працював на замовлення РФ

Напередодні силовики СБУ затримали хакера, який на замовлення РФ через месенджер WhatsАpp мав організувати розсилку спам-повідомлень на особисті номери співробітників СБУ.

Такі повідомлення містили посилання на сайт, після переходу на який на пристрій автоматично заходить шкідливе ПЗ для викрадення особистих даних.