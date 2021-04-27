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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Чехии эвакуировали здание МВД – бомбу не нашли

Замінування будівлі МВС Чехії_27 квітня 2021

В Чехии из-за угрозы взрыва в здании Министерства внутренних дел эвакуировали правоохранителей.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД, сообщение о бомбе в учреждении поступило в 8.47. Из-за этого эвакуировали около 500 работников.

Здание обследовали пиротехники.

Из-за ситуации в районе расположения МВД водителям рекомендовали выбрать другой маршрут. О снятии ограничений общественность оповестят дополнительно. В результате сообщение о минировании оказалось ложным.

Расследование взрывов в Врбетице

26 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что единственной версией, которую рассматривает чешские власти относительно взрывов в Врбетице в 2014 году, является причастность к ним российских спецслужб.

17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов из-за подозрения в сотрудничестве с ФСБ.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Источник: Policie ČR

Фото: Novinky.cz

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