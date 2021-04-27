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Софія Зінов'єва |

У влади лише одна версія щодо вибухів у Врбетіце – прем’єр-міністр Чехії

У влади лише одна версія щодо вибухів у Врбетіце – прем’єр-міністр Чехії

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що єдина версія, яку розглядає чеська влада щодо вибухів у Врбетіце – це причетність до них російських спецслужб.

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Раніше, президент країни Мілош Земан заявив, що слідство розглядає дві версії, серед яких – необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність спецслужб інших держав.

Голова МВС Чехії Ян Хамачек також розкритикував слова Земана і зазначив, що це ніяк не допомогло країні.

– Насправді найбільше цьому зраділи в Москві. Він додав другу версію. Я не знаю, чому президент так сказав, це не сильно допомогло Чеській Республіці, – сказав Хамачек.

Розслідування Bellingcat

Вибухи складів боєприпасів у чеському містечку Врбетіце були частиною військової операції РФ проти України, щоб позбавити її міці та обеззброїти, йдеться у розслідуванні Bellingcat.

На складах зберігалася зброя, призначена для імпорту до України та Сирії, а використувавала примішєння болгарська фірма EMCO, яка належала підприємцю Еміліану Гебреву, на якого було скоїно замах.

Джерело: Ceska Televize

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