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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Чехії евакуювали будівлю МВС – бомби не знайшли

Замінування будівлі МВС Чехії_27 квітня 2021

У Чехії через загрозу вибуху в будівлі Міністерства внутрішніх справ евакуювали правоохоронців.

Як повідомили журналістам у прес-службі МВС, повідомлення про бомбу в установі надійшло о 8.47. Через це евакуювали близько 500 працівників.

Будівлю обстежили піротехніки.

Через ситуацію в районі розташування МВС водіям рекомендували обрати інший маршрут. Про зняття обмежень громадськість сповістять додатково. У результаті повідомлення про замінування виявилось неправдивим.

Розслідування вибухів у Врбетіце

26 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що єдиною версією, яку розглядає чеська влада щодо вибухів у Врбетіце в 2014 році, є причетність до них російських спецслужб.

17 квітня Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів через підозру в співпраці з ФСБ.

МЗС РФ у відповідь оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Джерело: Policie ČR

Фото: Novinky.cz

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