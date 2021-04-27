У Чехії через загрозу вибуху в будівлі Міністерства внутрішніх справ евакуювали правоохоронців.

Як повідомили журналістам у прес-службі МВС, повідомлення про бомбу в установі надійшло о 8.47. Через це евакуювали близько 500 працівників.

Будівлю обстежили піротехніки.

Через ситуацію в районі розташування МВС водіям рекомендували обрати інший маршрут. Про зняття обмежень громадськість сповістять додатково. У результаті повідомлення про замінування виявилось неправдивим.

Po provedené evakuaci zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR provádí policisté pyrotechnické služby prohlídku budovy. Dopravní situace v okolí je zatím klidná, přesto doporučujeme, pokud je to možné, zvolit jinou trasu. O výsledku opatření budeme veřejnost informovat. #policiepp https://t.co/Ly8E6sysJv — Policie ČR (@PolicieCZ) April 27, 2021

Розслідування вибухів у Врбетіце

26 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що єдиною версією, яку розглядає чеська влада щодо вибухів у Врбетіце в 2014 році, є причетність до них російських спецслужб.

17 квітня Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів через підозру в співпраці з ФСБ.

МЗС РФ у відповідь оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Джерело: Policie ČR

Фото: Novinky.cz