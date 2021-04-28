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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Изнасиловал 6-летнюю девочку: в Северодонецке задержали 48-летнего мужчину

изнасилование

В Северодонецке Луганской области задержали 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Об инциденте вечером 27 апреля в полицию сообщила мама девочки.

Правоохранители выехали на место происшествия. Позже они установили личность злоумышленника и его местонахождение, а затем задержали. По месту жительства мужчины изъяли доказательства преступления.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование) в отношении 48-летнего мужчины. В полиции отметили, что он ранее был судим за имущественные преступления.

Девочку госпитализировали в больницу.

Отец изнасиловал дочь

Ранее в Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Об инциденте сообщила ее 50-летняя мать. 

По словам матери, ее бывший муж совершил распутные действия в отношении 13-летней дочери, когда девушка находилась в гостях у отца.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime, Нацполиция

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