Насиловал детей 15 лет: во Львове судят псевдопастора

Во Львове судят педофила, который еще в начале нулевых основал религиозную организацию. Жертвы годами боялись признаться, что происходило в стенах монастыря.

О своих изнасилованиях мужчина писал в дневнике.

Одна из жертв, Ирина, рассказала, что в 10-летнем возрасте старшая сестра привела ее в религиозную организацию. Мужчина, который называл себя пастором, заставлял девочек удовлетворять его болезненную страсть.

— Это было каждую ночь! Это было всегда. Я всегда спала рядом. Я боялась рассказать маме, если он узнает, что я рассказала маме. Я не так боялась маму, как боялась его.

47-летний Роман Московченко довольно известный во Львове среди религиозников и меценатов. Еще в 90-х он окончил духовную семинарию, но священником так и не стал.

Зато в 2001-м году создал молодежную благотворительную организацию Дети Христа. Вместе с воспитанниками якобы помогал интернатам и вывозил детей на природу.

Только сейчас жертвы признаются, что еще 9-летними школьницами вынуждены были пройти через такое унижение, что не каждый взрослый человек способен выдержать.

Насиловал детей извращенец в течение 15 лет. Каждый акт он снимал на камеру, а потом еще и записывал в свой дневник. Именно Ирина решила положить конец пыткам. Уже во взрослом возрасте женщина решилась подать заявление в полицию.

— В настоящее время установлено 6 потерпевших. Всего нами выделены 147 эпизодов. В некоторых случаях мы имеем конкретные факты, конкретную дату, конкретное время, — рассказали в прокуратуре Львовской области.

Психологи объясняют, что и сам Роман, скорее всего, в детстве стал жертвой ложного сексуального воспитания. Именно поэтому он и вырос извращенцем, но от наказания его это не спасает, потому что развращал детей сознательно.

Процесс над псевдопастором-педофилом только начался и в прокуратуре надеются, что другие жертвы извращенца также решатся говорить.

Изнасилование в Одесской области

В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.