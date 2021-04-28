PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Зґвалтував 6-річну дівчинку: в Сєвєродонецьку затримали 48-річного чоловіка

изнасилование

У Сєвєродонецьку Луганської області затримали 48-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. 

Про інцидент увечері 27 квітня в поліцію повідомила мама дівчинки. 

Правоохоронці виїхали на місце події. Пізніше вони встановили особу зловмисника і його місцеперебування, а потім затримали. За місцем проживання чоловіка вилучили докази злочину.

Читайте
Ґвалтував дітей 15 років: у Львові судять псевдопастора

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (Зґвалтування) стосовно 48-річного чоловіка. У поліції зазначили, що він має судимість за майнові злочини.

Дівчинку госпіталізували в лікарню.

Зґвалтував дівчинку в Сєвєродонецьку – затримано 48-річного чоловіка

Батько зґвалтував дочку

Раніше в Кам’янському Дніпропетровської області чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку. Про інцидент повідомила її 50-річна мати. 

За словами матері, її колишній чоловік вчинив розпусні дії щодо 13-річної дочки, коли дівчина перебувала в гостях у батька.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime, Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка