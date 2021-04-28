Зґвалтував дівчинку в Сєвєродонецьку – затримано 48-річного чоловіка

У Сєвєродонецьку Луганської області затримали 48-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Про інцидент увечері 27 квітня в поліцію повідомила мама дівчинки.

Правоохоронці виїхали на місце події. Пізніше вони встановили особу зловмисника і його місцеперебування, а потім затримали. За місцем проживання чоловіка вилучили докази злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (Зґвалтування) стосовно 48-річного чоловіка. У поліції зазначили, що він має судимість за майнові злочини.

Дівчинку госпіталізували в лікарню.

Батько зґвалтував дочку

Раніше в Кам’янському Дніпропетровської області чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку. Про інцидент повідомила її 50-річна мати.

За словами матері, її колишній чоловік вчинив розпусні дії щодо 13-річної дочки, коли дівчина перебувала в гостях у батька.