В Каменском 13-летнюю девочку изнасиловал собственный отец

В Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь.

В полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что 13-летнюю дочь изнасиловал ее бывший муж.

— 50-летняя женщина сообщила, что 31 марта, ее бывший муж совершил распутные действия в отношении 13-летней дочери, когда девушка находилась в гостях у отца, — рассказали в Каменском районном управлении полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас назначен комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз.

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