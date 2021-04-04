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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Каменском 13-летнюю девочку изнасиловал собственный отец

В Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь.

Изнасилование

В полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что 13-летнюю дочь изнасиловал ее бывший муж.

— 50-летняя женщина сообщила, что 31 марта, ее бывший муж совершил распутные действия в отношении 13-летней дочери, когда девушка находилась в гостях у отца, — рассказали в Каменском районном управлении полиции.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас назначен комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз.

В Каменском 13-летнюю девочку изнасиловал собственный отец

В Одессе задержали 49-летнего педофила

31 марта в Одессе правоохранители арестовали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки.

Им оказался 49-летний житель Одессы, который еще в 2019 году создал страницу в социальной сети, где притворялся молодым парнем.

Фото: Depositphotos

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