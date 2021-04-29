В ночь на 29 апреля в больнице немецкого города Потсдам нашли тела четырех убитых людей. Правоохранители задержали подозреваемую в преступлении женщину.

Подозреваемой оказалась 51-летняя сотрудница больницы.

По данным полицейских штата Бранденбург, офицеров вызвали в клинику Оберлин незадолго до 21.00 вечера.

Приехав на место, они обнаружили четырех погибших и пятого человека, получившего тяжелые ранения.

Представитель полиции Торстен Хербст заявил, что жертвы имели признаки значительного внешнего насилия.

По его словам, задержанную женщину подозревают в убийствах, но пока предоставить дополнительных деталей в полиции отказываются.

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