У ніч на 29 квітня у лікарні в німецькому місті Потсдам знайшли тіла чотирьох убитих людей. Правоохоронці затримали підозрювану в злочині жінку.

Підозрюваною виявилась 51-річна співробітниця лікарні.

За даними поліцейських штату Бранденбург, офіцерів викликали до клініки Оберлин незадовго до 21.00 вечора.

Приїхавши на місце, вони виявили чотирьох загиблих і п’яту людину, яка отримала важкі поранення.

Представник поліції Торстен Гербст заявив, що жертви мали ознаки значного зовнішнього насильства.

За його словами, затриману жінку підозрюють у вбивствах, але наразі надати додаткових деталей у поліції відмовляються.

На Одещині зарізали подружжя

У місті Подільськ Одеської області в приватному будинку вбили чоловіка та дружину.

Мертве подружжя виявила сусідка. Вона одразу повідомила про трагедію в поліцію.