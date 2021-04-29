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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У німецькій лікарні вбили чотирьох людей – 51-річну підозрювану затримали

смерть, вбивство

У ніч на 29 квітня у лікарні в німецькому місті Потсдам знайшли тіла чотирьох убитих людей. Правоохоронці затримали підозрювану в злочині жінку.

Підозрюваною виявилась 51-річна співробітниця лікарні.

За даними поліцейських штату Бранденбург, офіцерів викликали до клініки Оберлин незадовго до 21.00 вечора.

Приїхавши на місце, вони виявили чотирьох загиблих і п’яту людину, яка отримала важкі поранення.

Представник поліції Торстен Гербст заявив, що жертви мали ознаки значного зовнішнього насильства.

За його словами, затриману жінку підозрюють у вбивствах, але наразі надати додаткових деталей у поліції відмовляються.

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Джерело: AP

Фото: Pixabay

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