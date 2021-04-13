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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя

У місті Подільськ Одеської області в приватному будинку вбили чоловіка та жінку. Їхні тіла знайшла сусідка.

вбивство, Одещина

Мертвих 57-річного чоловіка і 43-річної жінку з ножовими пораненнями виявила сусідка, яка зайшла до них додому вранці 13 квітня. Вона одразу повідомила про трагедію в поліцію.

Під час слідчих дій службовий собака привів поліцейських до будинку 45-річного знайомого загиблих. Він був колишнім співмешканцем жінки та раніше судимим.

Напередодні події чоловік був у гостях у подружжя та випивав разом з ним.

Причина вбивства наразі невідома.

  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
  • Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя
Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя / 4 фотографии
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Між жителями села Цвіжин стався конфлікт, під час якого 35-річний співмешканець побив 30-річну жінку, а потім зіштовхнув зі сходів ґанку та залишив помирати.

Після цього підозрюваний пішов спати, а на ранок повідомив про смерть коханої у поліцію.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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