У місті Подільськ Одеської області в приватному будинку вбили чоловіка та жінку. Їхні тіла знайшла сусідка.

Мертвих 57-річного чоловіка і 43-річної жінку з ножовими пораненнями виявила сусідка, яка зайшла до них додому вранці 13 квітня. Вона одразу повідомила про трагедію в поліцію.

Під час слідчих дій службовий собака привів поліцейських до будинку 45-річного знайомого загиблих. Він був колишнім співмешканцем жінки та раніше судимим.

Напередодні події чоловік був у гостях у подружжя та випивав разом з ним.

Причина вбивства наразі невідома.















Тіла знайшла сусідка: на Одещині по-звірячому зарізали подружжя / 4 фотографии

На Вінниччині чоловік вбив дружину

Нещодавно у Вінницькій області чоловік вбив дружину через ревнощі.

Між жителями села Цвіжин стався конфлікт, під час якого 35-річний співмешканець побив 30-річну жінку, а потім зіштовхнув зі сходів ґанку та залишив помирати.

Після цього підозрюваний пішов спати, а на ранок повідомив про смерть коханої у поліцію.