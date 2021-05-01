Голову выбросил в окно: в Киеве нашли сумку с расчлененным телом человека

В Киеве недавно нашли распотрошенное мужское тело без головы. Оно было упаковано в хозяйственную сумку. Жуткий пакет подбросили ночью в Голосеевском районе столицы.

Полицейским за несколько часов удалось выяснить, что разрезанному на куски мужчине было 34 года. Он безработный и неоднократно судимый.

Во время следствия полицейские установили, что трагедия произошла в частном секторе района, а именно — в полуразрушенном доме. Он находится за 3 км от места, где обнаружили труп мужчины в сумке.

Стены, пол и разбросан хлам — все было в крови. Поэтому такая ужасная картина не оставила сомнений, что именно здесь произошло чрезвычайное происшествие.

По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, были найдены вещественные доказательства, которые указывали, что в этом помещении обезглавили человека. Также вскоре установили лиц, с которыми погибший мужчина в последний раз общался, а также свидетелей и того, кто совершил преступление.

Правоохранители выяснили, что в этом доме жила пожилая женщина. Полгода назад она умерла.

После смерти пенсионерки, там стали жить квартиранты. А потом — мужчина, которого местные называли Игорем. Хотя настоящее его имя — Исо.

Он был продавцом игрушек. Также мужчина профессионально занимался спортом, а именно боями без правил. Тогда же он научился умело владеть ножами.

Со своей жертвой по прозвищу Брилик задержанный познакомился еще в 2020 году, когда снял у него тот дом.

Исо Джангоян сразу после задержания признался правоохранителям в убийстве знакомого.

— Сдал дом, который ему не принадлежит, сказал, что это его. Я и еще трое моих знакомых платили ему за это деньги. Затем он исчез, и у меня пропали все ценные вещи, в частности царские монеты и золото. Поэтому я вызвал полицию.

В тот же вечер, накануне убийства, Брилик вернулся в дом. Он пьяный и агрессивный сразу начал выяснять отношения из-за обвинений в краже. Затем мужчина набросился с железным предметом в руках на Исо. А тот в ответ начал отбивался.

— Он начал на меня руку поднимать, бить, я руку поймал. Мы начали драться, бороться за этот нож. Ну и понятно, что я его зарезал. Голову получилось отрезать, потому что у меня охотничий нож был. Так меня тренер учил ножевого боя. Я один раз ударил, когда вырывался, а затем второй и третий.

Исо говорит, что таким образом защищался. А что перестарался и искромсал товарища на куски — это все спортивная подготовка.

Чтобы соседи ничего не заподозрили, он упаковал труп в пакеты, одеяло и хозяйственную сумку и вывез на такси. Но спешил и оставил дома голову жертвы.

— Я начал сумку быстро упаковывать. У меня не получается, кровь летит. У меня шок, я не знаю что делать. Поэтому я сначала все вывез. А потом думаю, пойду проверю, ничего ли не забыл. Смотрю — забыл голову. Ну, я ее сразу в окно и выбросил.

Злоумышленник говорит, что даже обрадовался, что полицейские его быстро нашли и задержали.

Между тем он настроен доказывать, что голову товарищу он отрезал случайно во время самозащиты.

Однако у следствия версия совсем другая — это была дикая расправа. Ближайшие месяцы подозреваемый будет сидеть в СИЗО.

Сумка с человеческим телом во Львове

В середине апреля во Львове нашли расчлененное тело женщины в сумке, которая лежала в местном парке. Находку первыми обнаружили дети.

Впоследствии выяснилось, что местную жительницу убили еще в ноябре 2020 года. Над ней совершили жестокую расправу из-за денег.