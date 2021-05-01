Голову викинув у вікно: у Києві знайшли сумку з розчленованим тілом людини

У Києві нещодавно знайшли розпотрошене чоловіче тіло без голови. Воно було запаковане у господарську сумку. Моторошний пакунок підкинули вночі у Голосіївському районі столиці.

Поліцейським за декілька годин вдалось з’ясувати, що розрізаному на шматки чоловіку було 34 роки. Він безробітний і неодноразово судимий.

Під час слідства поліцейські встановили, що трагедія сталася у приватному секторі району, а саме – у напівзруйнованому будинку. Він знаходиться за 3 км від місця, де виявили труп чоловіка у сумці.

Стіни, підлога та розкиданий мотлох – все було у крові. Тому така жахлива картина не залишила сумнівів, що саме тут сталася надзвичайна подія.

За словами керівника київської поліції Андрія Крищенка, були знайдені речові докази, які вказували, що в цьому приміщенні обезголовили людину. Також невдовзі встановили осіб, з якими загиблий чоловік востаннє спілкувався, а також свідків і ту особу, яка скоїла злочин.

Правоохоронці з’ясували, що у цьому будинку жила жінка похилого віку. Півроку тому вона померла.

Після смерті пенсіонерки, там стали мешкати квартиранти. А згодом – чоловік, якого місцеві називали Ігорем. Хоча справжнє його ім’я – Ісо.

Він був продавцем іграшок. Також чоловік професійно займався спортом, а саме боями без правил. Тоді ж він навчився вміло володіти ножами.

Із своєю жертвою на прізвисько Брилік затриманий познайомився ще у 2020 році, коли винайняв у нього той будинок.

Ісо Джангоян одразу після затримання зізнався правоохоронцям у вбивстві знайомого.

– Здав будинок, який йому не належить, сказав, що це його. Я і ще троє моїх знайомих платили йому за це гроші. Потім він зник, і у мене пропали всі цінні речі, зокрема царські монети та золото.

Того ж вечора, напередодні вбивства, Брилік повернувся до помешкання. Він п’яний та агресивний одразу почав з’ясовувати стосунки через звинувачення у крадіжці. Потім чоловік накинувся із залізним предметом у руках на Ісо. А той у відповідь почав відбивався.

– Він почав на мене руку піднімати, бити. Ми почали битися, боротись за цей ніж. Ну і зрозуміло, що я його зарізав. Голову вийшло відрізати, бо ж у мене мисливський ніж був. Так мене тренер вчив ножового бою. Я один раз вдарив, коли виривався, а потім вдруге і втретє.

Ісо каже, що таким чином захищався. А що перестарався і покремсав товариша на шматки – то все спортивна підготовка.

Аби сусіди нічого не запідозрили, він запакував труп у пакети, ковдру та господарську сумку та вивіз на таксі. Але поспішав і залишив вдома голову жертви.

– Я почав сумку швидко запаковувати. У мене не виходить, кров летять. У мене шок, я не знаю що робити. Тож я спочатку все вивіз. А потім думаю, піду перевірю, чи нічого не забув. Дивлюся – забув голову. Ну, я її одразу у вікно викинув.

Зловмисник каже, що навіть зрадів, що поліцейські його швидко знайшли та затримали.

Між тим він налаштований доводити, що голову товаришу він відрізав випадково під час самозахисту.

Однак у слідства версія геть інша – це була дика розправа. Найближчі місяці підозрюваний сидітиме в СІЗО.

Сумка з людським тілом у Львові

У середині квітня у Львові знайшли розчленоване тіло жінки у сумці, яка лежала у місцевому парку. Знахідку першими виявили діти.

Згодом з’ясувалася, що місцеву мешканку вбили ще у листопаді 2020 року. Над нею здійснили жорстоку розправу через гроші.