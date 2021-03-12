В городе Харькове 28-летний местный житель напал с ножом на 52-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в больнице от многочисленных колото-резаных ранений.

Нападение произошло 10 марта около 21.00 в подъезде дома на улице Гвардейцев-Широнинцев в Харькове. Оказалось, что нападавший был знаком с жертвой.

Мужчина умышленно подстерег женщину, чтобы решить конфликтный вопрос. Во время разговора возникла ссора, после чего правонарушитель достал нож и несколько раз ударил им потерпевшую. Впоследствии парень украл ее кошелек и убежал.

Правоохранители задержали мужчину. Правонарушитель подозревают по статье 187 (Разбой) и статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.







Нашли умирающей в подъезде: в Харькове мужчина зарезал и ограбил знакомую пенсионерку / 2 фотографии

В Киеве рецидивист напал на пожилую женщину

В Киеве в подъезде одного из домов Оболонского района 32-летний мужчина напал на пожилую женщину и украл ее сумку. Мужчина заметил пожилую женщину еще на улице.

Он последовал за потерпевшим и на лестнице сзади начал душить женщину деревянным бруском. После этого он отобрал ее сумку и убежал. Впоследствии выяснилось, что мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.