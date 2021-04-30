В Полтавской области 25-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в заброшенном здании. Он был соседом потерпевшей.

Об инциденте в полицию сообщила мама девочки.

— В ходе следственных действий полицейские установили, что к изнасилованию малолетнего ребенка причастен 25-летний сосед потерпевшей. Сейчас фигурант задержан. Ему сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в полиции.

По данным следствия, 25-летний мужчина подошел к 11-летней девочке, которая гуляла на улице возле своего дома. Он завел ее в нежилой дом и изнасиловал.

Открыто дело по ч.4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование малолетнего ребенка). В случае доказательства вины фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Отец изнасиловал дочь

Накануне в Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь. О происшествии сообщила ее 50-летняя мать.

По ее словам, ее бывший муж совершил распутные действия в отношении 13-летней дочери, когда девочка находилась в гостях у отца.