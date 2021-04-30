У Полтавській області 25-річний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку в покинутій будівлі. Він був сусідом потерпілої.
Про інцидент в поліцію повідомила мама дівчинки.
– Під час слідчих дій поліцейські встановили, що до зґвалтування малолітньої дитини причетний 25-річний сусід потерпілої. Зараз фігуранта затримано. Йому повідомили про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу, – повідомили в поліції.
За даними слідства, 25-річний чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка гуляла на вулиці біля свого будинку. Він завів її в нежитловий будинок і зґвалтував.
Відкрито справу за ч. 4 ст. 152 КК України (Зґвалтування малолітньої дитини). У разі доведення провини фігуранту загрожує до 15 років в’язниці.
Батько зґвалтував доньку
Напередодні в Кам’янському Дніпропетровської області чоловік зґвалтував свою 13-річну дочку. Про подію повідомила її 50-річна мати.
За її словами, її колишній чоловік вчинив розпусні дії щодо 13-річної дочки, коли дівчинка перебувала в гостях у батька.