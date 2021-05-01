В Китае из-за сильного ветра и грозы погибли 11 человек

В китайском городе Наньтун в результате сильного ветра во время грозы погибли 11 мужчин. Еще 102 человека пострадали.

Так, из-за сильного ветра в реке перевернулась рыбацкая лодка. В результате 11 мужчин упали в воду. Среди моряков двух удалось спасти, однако девять — до сих пор ищут.

Ветер и гроза вызвали обрушение зданий и деревьев. В результате разрушения домов 3 050 человек были эвакуированы.

Необычная экстремальная погода охватила дельту Янцзы вечером 30 апреля. Наньтун стал одним из наиболее пострадавших городов.

По состоянию на утро 1 мая от непогоды пострадали 13 688 человек в нескольких городах провинции Цзянсу. Также она нанесла ущерб экономике больше чем на 16,4 млн юаней.

Возле Туниса затонуло судно с мигрантами

Недавно вблизи Туниса затонуло судно. В результате трагедии по меньшей мере погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.

Авария произошла у побережья Сиди Мансур в юго-восточном Тунисе. Из воды вытащили мертвые тела 41 человека. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки.

Источник: Global Times