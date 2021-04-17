У морі поблизу Тунісу затонуло судно з мігрантами: 41 людина загинула

Поблизу узбережжя Тунісу сталася аварія пасажирського судна. Внаслідок трагедії щонайменше загинув 41 мігрант, зокрема одна дитина.

Аварія сталася біля узбережжя Сіді Мансур у південно-східному Тунісі. З води витягли мертві тіла 41 людини. За попередньої інформацією, усі загиблі – вихідці із Африки.

Береговій охороні країни вдалося врятувати трьох людей. Однак пошуки тривають і надалі.

За даними Міжнародної організації з міграції, з початку 2021 року загинуло вже близько 290 людей, які намагалися нелегальним шляхом дістатися до Європи.

Тож у відомстві наголосили, що у всьому центральному Середземномор’ї потрібно покращити та розширити державні пошуково-рятувальні операції, щоб надалі уникати таких трагічних моментів.

В організації стверджують, що пріоритетом повинна стати регіональна солідарність та підтримка національної влади у зусиллях із переслідування контрабандистів й недопущення смертей.

Затонуло судно з мігрантами

У листопаді 2020 року поблизу Канарських островів затонула шлюпка з нелегальними мігрантами.

Щонайменше семеро людей загинуло.

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Джерело: Міжнародна організація з міграції