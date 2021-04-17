PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Без категорії
Анастасія Рогожінська |

У морі поблизу Тунісу затонуло судно з мігрантами: 41 людина загинула

Поблизу узбережжя Тунісу сталася аварія пасажирського судна. Внаслідок трагедії щонайменше загинув 41 мігрант, зокрема одна дитина.

кораблеь, судно, тоне човен

Аварія сталася біля узбережжя Сіді Мансур у південно-східному Тунісі. З води витягли мертві тіла 41 людини. За попередньої інформацією, усі загиблі – вихідці із Африки.

Береговій охороні країни вдалося врятувати трьох людей. Однак пошуки тривають і надалі.

За даними Міжнародної організації з міграції, з початку 2021 року загинуло вже близько 290 людей, які намагалися нелегальним шляхом дістатися до Європи.

Тож у відомстві наголосили, що у всьому центральному Середземномор’ї потрібно покращити та розширити державні пошуково-рятувальні операції, щоб надалі уникати таких трагічних моментів.

Читайте
Аварія українського судна біля берегів Румунії: імена загиблих та постраждалих

В організації стверджують, що пріоритетом повинна стати регіональна солідарність та підтримка національної влади у зусиллях із переслідування контрабандистів й недопущення смертей.

Затонуло судно з мігрантами

У листопаді 2020 року поблизу Канарських островів затонула шлюпка з нелегальними мігрантами.

Щонайменше семеро людей загинуло.

Більше новин про нелегальну міграцію у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міжнародна організація з міграції

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка