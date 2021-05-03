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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Днепропетровщине авто влетело в столб — тело погибшего выпиливали бойцы ГСЧС

На Днепропетровщине авто влетело в столб — тело погибшего выпиливали бойцы ГСЧС

В городе Покров Днепропетровской области водитель легковушки Kia Sorento не справился с управлением и протаранил столб.

В результате аварии травмы получили двое мужчин, еще один погиб на месте происшествия.

— Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования пассажира 1989 года рождения деблокировали из покореженного авто и передали медикам. Другому пассажиру, 1985 года, помощь не предоставлялась, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Пострадавших мужчин госпитализировали.

Также с помощью бензореза спасатели срезали двери пассажирского сиденья и изъяли тело погибшего мужчины 1977 года рождения.

Смертельное ДТП на Закарпатье

В конце апреля 2021 года в Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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