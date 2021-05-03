На Днепропетровщине авто влетело в столб — тело погибшего выпиливали бойцы ГСЧС

В городе Покров Днепропетровской области водитель легковушки Kia Sorento не справился с управлением и протаранил столб.
В результате аварии травмы получили двое мужчин, еще один погиб на месте происшествия.
— Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования пассажира 1989 года рождения деблокировали из покореженного авто и передали медикам. Другому пассажиру, 1985 года, помощь не предоставлялась, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Пострадавших мужчин госпитализировали.
Также с помощью бензореза спасатели срезали двери пассажирского сиденья и изъяли тело погибшего мужчины 1977 года рождения.
Смертельное ДТП на Закарпатье
В конце апреля 2021 года в Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.
В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.