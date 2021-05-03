На Дніпропетровщині авто влетіло у стовп – тіло загиблого випилювали бійці ДСНС

У місті Покров Дніпропетровської області водій легковика Kia Sorento не впорався з керуванням та протаранив стовп.

В результаті аварії травмувалися двоє чоловіків, ще один загинув на місці події.

– Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання пасажира 1989 року народження деблокували з понівеченого авто та передали медикам. Іншому пасажиру, 1985 року народження, допомога не надавалась, – розповіли у прес-службі ДСНС.

Постраждалих чоловіків госпіталізували.

Також за допомогою бензоріза рятувальники зрізали двері пасажирського сидіння та вилучили тіло загиблого чоловіка 1977 року народження.

Смертельна ДТП на Закарпатті

Наприкінці квітня 2021 року у Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

Внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Passat та Skoda Octavia загинули двоє чоловіків та жінка.