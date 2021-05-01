В центре Киева произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие — погиб один человек и еще двое получили телесные повреждения.

ДТП произошло ночью 1 мая на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Infinity G25 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Мужчина наехал машиной на дерево и опору светофора.

На месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка иномарки, а водитель и еще одна пассажирка 2002 года рождения получили телесные повреждения.

Правоохранители задержали водителя автомобиля. По данным полиции, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас водитель находится в больнице под охраной полиции.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Правонарушителю сообщили о подозрении и правоохранители уже подготовили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смертельное ДТП на Закарпатье

В конце апреля 2021 года в Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.