В реанимации Черниговской областной детской больницы умер семимесячный Виктор, отравившийся грибами неделю назад.

У младенца перестали работать внутренние органы из-за отравления организма токсинами, отметил главный врач детской областной больницы Александр Карета.

Мальчика доставили в больницу в коме ночью 27 апреля. Все это время семимесячный мальчик находился в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

30 апреля в реанимации умерла его пятилетняя сестра Алина, которая вместе с Виктором отравилась грибами.

В тот же день еще двух детей из этой семьи, в возрасте трех и шести лет, доставили в Киев в детскую специализированную больницу Охматдет.

Отравление детей на Черниговщине

Ночью 27 апреля в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы доставили в тяжелом состоянии четырех детей из многодетной семьи.

Правоохранители установили, что родители накануне накормили их картошкой с грибами.

Уголовное производство открыто по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

Подробнее об отравлении детей в Черниговской области читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Общественное