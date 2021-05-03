У реанімації Чернігівської обласної дитячої лікарні помер семимісячний Віктор, що отруївся грибами тиждень тому.

У немовля перестали працювати внутрішні органи через отруєння організму токсинами, зазначив головний лікар дитячої обласної лікарні Олександр Карета.

Хлопчика доставили до лікарні в комі уночі 27 квітня. Увесь цей час семимісячний хлопчик перебував у важкому стані під апаратом ШВЛ.

30 квітня в реанімації померла його п’ятирічна сестра Аліна, яка разом із Віктором отруїлася грибами.

Того ж дня ще двох дітей із цієї сім’ї, віком три та шість років, доправили до Києва в дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит.

Отруєння дітей на Чернігівщині

Уночі 27 квітня до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні доставили в тяжкому стані чотирьох дітей із багатодітної родини.

Правоохоронці встановили, що батьки напередодні нагодували їх картоплею з грибами.

Кримінальне провадження відкрите за фактом злісного невиконання обов’язків щодо догляду за дітьми.

Детальніше про отруєння дітей у Чернігівській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Суспільне