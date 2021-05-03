У реанімації Чернігівської обласної дитячої лікарні помер семимісячний Віктор, що отруївся грибами тиждень тому.
У немовля перестали працювати внутрішні органи через отруєння організму токсинами, зазначив головний лікар дитячої обласної лікарні Олександр Карета.
Хлопчика доставили до лікарні в комі уночі 27 квітня. Увесь цей час семимісячний хлопчик перебував у важкому стані під апаратом ШВЛ.
30 квітня в реанімації померла його п’ятирічна сестра Аліна, яка разом із Віктором отруїлася грибами.
Того ж дня ще двох дітей із цієї сім’ї, віком три та шість років, доправили до Києва в дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит.
Отруєння дітей на Чернігівщині
Уночі 27 квітня до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні доставили в тяжкому стані чотирьох дітей із багатодітної родини.
Правоохоронці встановили, що батьки напередодні нагодували їх картоплею з грибами.
Кримінальне провадження відкрите за фактом злісного невиконання обов’язків щодо догляду за дітьми.
Детальніше про отруєння дітей у Чернігівській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Суспільне