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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Чернігівщині четверо дітей потрапили до реанімації після картоплі з грибами

Дитина в лікарні з отруєнням

На Чернігівщині четверо дітей із багатодітної сім’ї потрапили до реанімації через отруєння невідомою речовиною. Напередодні батьки нагодували їх картоплею з грибами.

Вранці 27 квітня дітей у тяжкому стані доставили до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з одного із населених пунктів Чернігівського району.

У них лікарі діагностували гостре отруєння невідомою речовиною.

Наймолодшій дитині – вісім місяців, найстаршому хлопчику – сім років.

Правоохоронці встановили, що батьки напередодні нагодували дітей картоплею з грибами.

Також за даними прокуратури, багатодітна родина, у якій виховується пятеро дітей, перебувала у полі зору соцслужб у справах дітей у зв’язку зі складними життєвими обставинами.

Наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків щодо догляду за дітьми.

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Джерело: Чернігівська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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