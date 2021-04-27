На Чернігівщині четверо дітей потрапили до реанімації після картоплі з грибами

На Чернігівщині четверо дітей із багатодітної сім’ї потрапили до реанімації через отруєння невідомою речовиною. Напередодні батьки нагодували їх картоплею з грибами.

Вранці 27 квітня дітей у тяжкому стані доставили до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з одного із населених пунктів Чернігівського району.

У них лікарі діагностували гостре отруєння невідомою речовиною.

Наймолодшій дитині – вісім місяців, найстаршому хлопчику – сім років.

Правоохоронці встановили, що батьки напередодні нагодували дітей картоплею з грибами.

Також за даними прокуратури, багатодітна родина, у якій виховується пятеро дітей, перебувала у полі зору соцслужб у справах дітей у зв’язку зі складними життєвими обставинами.

Наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків щодо догляду за дітьми.

Підлітки отруїлися таблетками

У Сумах раніше госпіталізували двох 16-річних дівчат, які отруїлися таблетками від застуди.

Поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура