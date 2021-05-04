На Донеччині чоловік на смерть підірвався на невідомій вибухівці, прибираючи на цвинтарі

На Донеччині під час прибирання могили на цвинтарі 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.

За словами правоохоронців, чоловік із дружиною прибирали могили у селищі Верхньоторецьке, яке розміщене поблизу лінії зіткнення.

Однак під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав важкі травми та помер.

Зараз усі відвідувачі цвинтаря евакуйовані, а небезпечний район оточений поліцейськими.

На місце також спрямовані вибухотехніки для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.

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Смерть хлопчика на Донбасі

На початку квітня стало відомо про смерть хлопчика в ОРДЛО. Місія ОБСЄ з’ясувала, що дитина загинула внаслідок вибуху невідомої речовини.

Вибухівку п’ятирічний хлопчик виявив у гаражі біля свого будинку. Працівники моргу підтвердили, що смерть настала внаслідок численних осколкових поранень та вибухової травми.