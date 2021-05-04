В столице Мексики Мехико упал метромост с поездом. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 80 получили тяжелые ранения и травмы.

Событие произошла 3 мая около 22.30 на станции Оливос на 12-й линии метро.

Эстакада вместе с поездом упала на автомобили, стоявшие под ней.

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. ????⚠️???????? pic.twitter.com/UFkcB1llju — SUUMA Voluntarios ???? (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

На месте аварии работают спасатели. Также туда выехала мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

⚠️ ¡Ceda el paso! Accidente del metro en estación Olivos, línea 12 en Tláhuac, ambulancias ???? ya atienden lesionados. ???? pic.twitter.com/J1vtpFs39S — SUUMA Voluntarios ???? (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

По данным местных СМИ, мост рухнул после того, как в одну из ее опор врезался автомобиль.

Метро Мехико является одним из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

ДТП в Хмельницкой области

В марте в Хмельницкой военный грузовик попал в ДТП, погибли два человека.

Военный КамАЗ, за рулем которого был 39-летний львовянин, столкнулся с легковым автомобилем Audi.

В результате ДТП погибли двое пассажиров с авто Audi. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: Feji