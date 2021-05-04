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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Мехико обрушился мост метро вместе с поездом: есть минимум 15 погибших

У Мехіко впав метроміст із поїздом

В столице Мексики Мехико упал метромост с поездом. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 80 получили тяжелые ранения и травмы.

Событие произошла 3 мая около 22.30 на станции Оливос на 12-й линии метро.

Эстакада вместе с поездом упала на автомобили, стоявшие под ней.

На месте аварии работают спасатели. Также туда выехала мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

По данным местных СМИ, мост рухнул после того, как в одну из ее опор врезался автомобиль.

Метро Мехико является одним из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

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Фото: Feji

Источник: The Guardian

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