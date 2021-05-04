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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Мехіко впав міст метро разом із поїздом: є щонайменше 15 загиблих

У Мехіко впав метроміст із поїздом

У столиці Мексики Мехіко впав метроміст із поїздом. Внаслідок аварії загинули щонайменше 15 осіб, ще близько 80 отримали важкі поранення і травми.

Подія сталася 3 травня близько 22.30 на станції Олівос на 12-й лінії метро.

Естакада разом із поїздом впала на автомобілі, що стояли під нею.

На місці аварії працюють рятувальники. Також туди виїхала мер Мехіко Клаудія Шейнбаум.

За даними місцевих ЗМІ, міст впав після того, як в одну із її опор врізався автомобіль.

Метро Мехіко є одним із найбільших метрополітенів у Північній Америці.

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Фото: Feji

Джерело: The Guardian

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