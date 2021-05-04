У столиці Мексики Мехіко впав метроміст із поїздом. Внаслідок аварії загинули щонайменше 15 осіб, ще близько 80 отримали важкі поранення і травми.

Подія сталася 3 травня близько 22.30 на станції Олівос на 12-й лінії метро.

Естакада разом із поїздом впала на автомобілі, що стояли під нею.

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. ????⚠️???????? pic.twitter.com/UFkcB1llju — SUUMA Voluntarios ???? (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

На місці аварії працюють рятувальники. Також туди виїхала мер Мехіко Клаудія Шейнбаум.

⚠️ ¡Ceda el paso! Accidente del metro en estación Olivos, línea 12 en Tláhuac, ambulancias ???? ya atienden lesionados. ???? pic.twitter.com/J1vtpFs39S — SUUMA Voluntarios ???? (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

За даними місцевих ЗМІ, міст впав після того, як в одну із її опор врізався автомобіль.

Метро Мехіко є одним із найбільших метрополітенів у Північній Америці.

ДТП на Хмельниччині

У березні на Хмельниччині військова вантажівка потрапила в ДТП, загинуло двоє людей.

Військовий КамАЗ, за кермом якого був 39-річний львів’янин, зіткнувся з легковим автомобілем Audi.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів з авто Audi. За попередньою інформацією, вони не були пристебнуті пасками безпеки.

Фото: Feji