В Николаеве из-за коронавируса умерла роженица, ребенка спасли

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Николаеве умерла роженица. Ее дочь удалось спасти.
Как сообщили в местном управления здравоохранения, причиной обострения Covid-19 стало то, что женщина болела сахарным диабетом.
Со временем после подтверждения коронавируса у пациентки развилась тяжелая форма пневмонии.
Роженица умерла в воскресенье, 2 мая, в Николаевском роддоме №1. Это была ее вторая беременность.
На следующий день было проведено вскрытие тела, чтобы выяснить причину смерти.
Медики спасли новорожденного ребенка: девочка весом 2 кг 800 г чувствует себя нормально.
Смерть девочки в Одесской области
19 марта от коронавируса умерла 11-летняя девочка из города Черноморск.
Медики сообщили, что в результате перенесенного вируса у ребенка отказали внутренние органы.
Мать девочки также болеет Covid-19 до сих пор находится на лечении.
Источник: Суспільне