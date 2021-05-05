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Наташа Тарчевська |

В Николаеве из-за коронавируса умерла роженица, ребенка спасли

В Николаеве из-за коронавируса умерла роженица, ребенка спасли

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Николаеве умерла роженица. Ее дочь удалось спасти.

Как сообщили в местном управления здравоохранения, причиной обострения Covid-19 стало то, что женщина болела сахарным диабетом.

Со временем после подтверждения коронавируса у пациентки развилась тяжелая форма пневмонии.

Роженица умерла в воскресенье, 2 мая, в Николаевском роддоме №1. Это была ее вторая беременность.

На следующий день было проведено вскрытие тела, чтобы выяснить причину смерти.

Медики спасли новорожденного ребенка: девочка весом 2 кг 800 г чувствует себя нормально.

Смерть девочки в Одесской области

19 марта от коронавируса умерла 11-летняя девочка из города Черноморск.

Медики сообщили, что в результате перенесенного вируса у ребенка отказали внутренние органы.

Мать девочки также болеет Covid-19 до сих пор находится на лечении.

Источник: Суспільне

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