У Миколаєві через коронавірус померла породілля, дитину врятували

Через ускладнення, викликані коронавірусом, у Миколаєві померла породілля. Її новонароджену доньку вдалося врятувати.
Як повідомили у місцевому управління охорони здоров’я, причиною загострення Covid-19 стало те, що жінка хворіла на цукровий діабет.
З часом після підтвердження коронавірусу у пацієнтки розвинулася важка форма пневмонії.
Породілля померла в неділю, 2 травня, у Миколаївському пологовому будинку №1. Це була її друга вагітність.
На наступний день було проведено розтин тіла, щоб з’ясувати причину смерті.
Медики врятували новонароджену дитину: дівчинка вагою 2 кг 800 г почувається нормально.
Смерть дитини на Одещині
19 березня від коронавірусу померла 11-річна дівчинка з Чорноморська.
Медики повідомили, що внаслідок перенесеного вірусу у дитини відмовили внутрішні органи.
Матір дівчинки також хворіє на Covid-19 і досі перебуває на лікуванні.
Джерело: Суспільне