У Миколаєві через коронавірус померла породілля, дитину врятували

Через ускладнення, викликані коронавірусом, у Миколаєві померла породілля. Її новонароджену доньку вдалося врятувати.

Як повідомили у місцевому управління охорони здоров’я, причиною загострення Covid-19 стало те, що жінка хворіла на цукровий діабет.

З часом після підтвердження коронавірусу у пацієнтки розвинулася важка форма пневмонії.

Породілля померла в неділю, 2 травня, у Миколаївському пологовому будинку №1. Це була її друга вагітність.

На наступний день було проведено розтин тіла, щоб з’ясувати причину смерті.

Медики врятували новонароджену дитину: дівчинка вагою 2 кг 800 г почувається нормально.

Смерть дитини на Одещині

19 березня від коронавірусу померла 11-річна дівчинка з Чорноморська.

Медики повідомили, що внаслідок перенесеного вірусу у дитини відмовили внутрішні органи.

Матір дівчинки також хворіє на Covid-19 і досі перебуває на лікуванні.

Джерело: Суспільне