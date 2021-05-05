Полиция установила причины смерти отца и сына, тела которых нашли в карьере села Ташлык еще 30 марта.

58-летний мужчина погиб в результате утопления, а его 34-летнего сына задушили.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что тела пробыли в воде почти трое суток.

29 марта к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила о пропаже своего мужа и сына. Перед этим она получила от мужа прощальное СМС, в котором он написал: “Прощай, мы поехали навсегда”.

На следующий день полицейские и водолазы достали из водоема в селе Ташлык Черкасской области их тела.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 статьи 115 по которой подозревается погибший 58-летний мужчина.

Остатки в сумке

В Киеве в Голосеевском районе нашли распотрошенное мужское тело без головы, упакованное в хозяйственную сумку.

В убийстве 34-летнего безработного мужчины, которому и принадлежали останки, сразу после задержания признался продавец игрушек, который снимал у него дом.