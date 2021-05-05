PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Поліція з’ясувала причину смерті батька та сина, тіла яких знайшли у кар’єрі

Поліція з’ясувала причину смерті батька та сина, тіла яких знайшли у кар’єрі

Поліція встановила причини смерті батька та сина, тіла яких знайшли у кар’єрі села Ташлик ще 30 березня.

58-річний чоловік загинув внаслідок утоплення, а його 34-річного сина задушили.

Читайте
Після зґвалтування пограбував: на Харківщині чоловік познущався над жінкою

Судово-медична експертиза встановила, що тіла пробули у воді майже три доби. 

29 березня до правоохоронців звернулась жінка, яка заявила про зникнення свого чоловіка та сина. Перед цим вона отримала від чоловіка прощальне СМС, у якому він написав: “Прощавай, ми поїхали назавжди”.

Наступного дня поліцейські та водолази дістали з водойми у селі Ташлик Черкаської області їх тіла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 115 за якою підозрюється загиблий 58-річний чоловік.

Рештки у господарській сумці

У Києві у Голосіївському районі знайшли розпотрошене чоловіче тіло без голови, запаковане у господарську сумку.

У вбивстві 34-річного безробітного чоловіка, якому і належали рештки, одразу після затримання зізнався продавець іграшок, який винаймав у нього будинок. 

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка