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Факты / Происшествия

Под Киевом многодетная мать родила в туалете и выкинула ребенка в лес

В Фастове женщина родила здоровую девочку в туалете, а затем выбросила ее в лес. Ребенок умер из-за переохлаждения.

Под Киевом многодетная мать родила в туалете и выкинула ребенка в лес

В Фастове Киевской области многодетная мать, которая уже воспитывала пятерых детей, родила здорового ребенка в туалете общежития.

Затем 31-летняя женщина девочку в коляску, вывезла в лесополосу и оставила ее там на земле.

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Ребенок скончался от переохлаждения. Впоследствии тело обнаружили сотрудники полиции.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что Балтский райсуд Одесской области приговорил 41-летнюю женщину, которая выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, до двух лет тюрьмы.

Источник: Прокуратура Киевской области

Фото: Информатор

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