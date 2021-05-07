У Миколаєві поліція затримала жінку, яка народила немовля, задушала його та викинула у ванну з мотлохом.

Вагітність 28-річної Олександри помітили ледь не всі її сусідки із багатоповерхівки. Тож коли жінка з‘явилася у дворі без великого живота, стало зрозуміло, що вона народила.

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Того дня мешканці чули, як Олександра кричить та стогне у своїй квартирі і одразу ж запідозрили, що в неї почалися пологи.

Потім одна із сусідок прийшла дізнатися, як там породілля, але та почала заперечувати, що взагалі була вагітна.

Тоді сусідка Стелла Кожухар майже силоміць увірвалася до помешкання, але жодних слідів новонародженого так і не знайшла.

Раптово зникла вагітність все одно не давала місцевим спокою і вони викликали правоохоронців, коли жінка сіла у поліцейську машину, раптом зізналася, що народила малюка на восьмому місяці.

Дитину знайшли мертвою, у ванночці під купою різного мотлоху.

За словами очевидців, це була повністю сформована дівчинка.

Молода мати запевняла, що дитина народилася уже мертвою, але судмедекспертиза показала, що жінка бреше.

– Смерть дитини наступила в результаті механічної асфіксії, тобто вона була задушена. Жінка затримана, наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру, – зазначив керівник Миколаївського районного відділення поліції Андрій Донець.

Також виявилось, що родина жила з трупом немовляти аж три дні, протягом яких вдома був чоловік Олександри – Микола.

Він запевняє, що не знав про вагітність дружини і вона просто сказала, що погладшала.

Також Микола стверджує, що в день пологів заснув таким міцним сном, що навіть не чув криків дружини у ванній.

У цій квартирі ще п’ятеро дітей – від двох до шести років.

Усіх дітей із родини вилучили і подружжя, скоріше за все, позбавлять батьківських прав. До того ж матеріі загрожує до п‘яти років тюрми.

Народила і викинула

У місті Борщів Тернопільської області жінка викинула на сміттєзвалище немовля.

Тіло дитини випадково знайшли комунальники, воно було загорнуто у ковдру.