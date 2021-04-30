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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Лежало серед сміття у ковдрі: на Тернопільщині мати викинула немовля

Лежало серед сміття у ковдрі: на Тернопільщині мати викинула немовля

У місті Борщів Тернопільської області жінка викинула на сміттєзвалище немовля. Тіло дитини, загорнуте у ковдру, виявили комунальники 29 квітня та одразу повідомили про це у поліцію.

Дитина була доношеною, вага складала близько 4 кг. Наразі правоохоронці встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин.

Поліція звертається до жителів Борщівського району та населених пунктів, що знаходяться поруч, за допомогою. Якщо комусь відома особа жінки, яка народила дитину і викинула на сміттєзвалище, повідомте про це на лінію 102 або за номерами:

  • (03541) 2-12-45;
  • (098) 750 83 85;
  • (096) 82 69 993.

Поліція припускає, що громадянка може звертатися до фармацевтів або медиків.

У Тернопільській області жінка викинула немовля на смітник

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Мати викинула дитину у кущі

У місті Кам’янське Дніпропетровської області жінка викинула немовля у кущі. Його виявила місцева мешканка серед сміття, загорнутого у пакет.

Температура дитини впала до 29 градусів, однак медикам вдалося його врятувати. Хлопчику уже придумали ім’я – Кирило Євгенович. Так його назвали на честь поліцейських, які миттєво відвезли немовля до лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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