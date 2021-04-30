У Тернопільській області жінка викинула немовля на смітник

У місті Борщів Тернопільської області жінка викинула на сміттєзвалище немовля. Тіло дитини, загорнуте у ковдру, виявили комунальники 29 квітня та одразу повідомили про це у поліцію.

Дитина була доношеною, вага складала близько 4 кг. Наразі правоохоронці встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин.

Поліція звертається до жителів Борщівського району та населених пунктів, що знаходяться поруч, за допомогою. Якщо комусь відома особа жінки, яка народила дитину і викинула на сміттєзвалище, повідомте про це на лінію 102 або за номерами:

(03541) 2-12-45;

(098) 750 83 85;

(096) 82 69 993.

Поліція припускає, що громадянка може звертатися до фармацевтів або медиків.

Мати викинула дитину у кущі

У місті Кам’янське Дніпропетровської області жінка викинула немовля у кущі. Його виявила місцева мешканка серед сміття, загорнутого у пакет.

Температура дитини впала до 29 градусів, однак медикам вдалося його врятувати. Хлопчику уже придумали ім’я – Кирило Євгенович. Так його назвали на честь поліцейських, які миттєво відвезли немовля до лікарні.