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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Полицейский украл сумку с деньгами у киевлянина, упавшего с электросамоката

Пограбування у Києві

В Киеве на улице Смелянской ночью мужчина упал с электросамоката, не справившись с управлением. У него выпала сумка с крупной суммой денег. Это заметил полицейский, однако вместо того, чтобы вызвать скорую, ограбил его.

В сумке было 116 тыс. грн, $2,6 тыс., более € 1 тыс., а также личные вещи и документы.

Полицейский был в составе экипажа вместе с двумя сотрудниками и патрулировал улицы столицы.

По данным следствия, когда его коллеги вышли из авто, чтобы помочь пострадавшему, он открыто подобрал сумку.

Прокуратура открыла производство по факту открытого хищения чужого имущества, причинившего значительный ущерб потерпевшему (Грабеж) — ч. 3 ст. 186 УКУ.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проверяется причастность к ограблению двоих других полицейских.

Пограбування у Києві

Ограбление в Киеве

Несколько дней назад в Киеве у мужчины украли сумку, в которой было 5 млн грн.

За эти средства пострадавший планировал приобрести квартиру. Об этом узнали преступники и устроили засаду.

Полиция задержала нападавших в Одессе при поддержке спецподразделения.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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