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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Поліцейський вкрав сумку з грошима у киянина, який упав з електросамоката

Пограбування у Києві

У Києві на вулиці Смілянській вночі чоловік впав з електросамоката, не впоравшись з управлінням. У нього випала сумка з великою сумою грошей. Це помітив поліцейський, проте замість того, щоб викликати швидку, пограбував його.

В сумці було 116 тис. грн, $2,6 тис., понад €1 тис., а також особисті речі та документи.

Правоохоронець був у складі екіпажу разом із двома співробітниками і патрулював вулиці столиці.

За даними слідства, коли його колеги вийшли з авто, щоб допомогти потерпілому, він відкрито підібрав сумку.

Прокуратура відкрила провадження за фактом відкритого викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому (Грабіж) – ч. 3 ст. 186 ККУ.

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Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Перевіряється причетність до пограбування двох інших поліцейських.

Пограбування у Києві

Пограбування у Києві

Кілька днів тому у Києві у чоловіка вкрали сумку, в якій було 5 млн грн.

За ці кошти потерпілий планував придбати квартиру. Про це дізналися злочинці і влаштували засідку.

Поліція затримала нападників в Одесі за підтримки спецпідрозділу.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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