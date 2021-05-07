Взрывы на артскладе в Сватово: дело передают в суд

Правоохранители завершили расследование дела о взрывах на артскладах в Сватово Луганской области, в результате которых была уничтожена военная техника.

Инцидент произошел 29 октября 2015 года, тогда государству нанесли более 18 млн грн имущественного ущерба.

По данным следствия, два командира артиллерийских подразделений расположили подчиненные им подразделения и военную технику в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора А в Сватово Луганской области.

Из-за этого стало возможным уничтожение военной техники.

Расследование проходило по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительные акты направят в суд для рассмотрения по существу.

Взрывы на военных складах в Украине

За годы независимой Украины на ряде военных складов страны произошли чрезвычайные происшествия, среди них — взрывы в Ичне Черниговской области и Балаклее Харьковской области.

Они повлекли уничтожение украинского оружия и техники.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора