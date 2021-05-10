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Дмитро Кудрявцев |

Все под контролем: 9 мая боевики “ДНР” и “ЛНР” ни разу не нарушали перемирия

ООС

9 мая в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни единого факта нарушения перемирия со стороны боевиков так называемых ДНР и ЛНР.

Украинские военнослужащие сохраняют полный контроль над ситуацией на линии соприкосновения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Кроме того, за сутки взрывотехники ГСЧС завершили разминирование участка площадью около 5 гектаров.

На этой территории специалисты обнаружили и передали на ликвидацию 145 мин и неразорвавшихся снарядов.

Эскалация конфликта на Донбассе

В субботу, 8 мая, на Донбассе было зафиксировано по меньшей мере девять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Под обстрел противотанковых орудий попал жилой сектор поселка Марьинка.

Кроме того, боевики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями вооружений коронавирусную больницу в Красногоровке.

Источник: Штаб ООС

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