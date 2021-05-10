PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Усе під контролем: 9 травня бойовики “ДНР” та “ЛНР” жодного разу не порушували перемир’я

ООС

9 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного факту порушення перемир’я з боку бойовиків так званих ДНР і ЛНР.

Українські військовослужбовці зберігають повний контроль над ситуацією на лінії зіткнення, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Читайте
Постріли чути постійно: бійці ООС про те, як пройшов Великдень на передовій

Крім того, за добу вибухотехніки ДСНС завершили розмінування ділянки площею близько 5 гектарів.

На цій території фахівці виявили і передали на ліквідацію 145 мін та снарядів, що не розірвалися.

Ескалація конфлікту на Донбасі

У суботу, 8 травня, на Донбасі зафіксовано щонайменше дев’ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Під обстріл протитанкових гармат потрапив житловий сектор селища Мар’їнка.

Крім того, бойовики гатили з заборонених мінських угодами озброєнь по коронавірусній лікарні в Красногорівці.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка