Усе під контролем: 9 травня бойовики “ДНР” та “ЛНР” жодного разу не порушували перемир’я

9 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного факту порушення перемир’я з боку бойовиків так званих ДНР і ЛНР.
Українські військовослужбовці зберігають повний контроль над ситуацією на лінії зіткнення, повідомили в прес-центрі штабу ООС.
Крім того, за добу вибухотехніки ДСНС завершили розмінування ділянки площею близько 5 гектарів.
На цій території фахівці виявили і передали на ліквідацію 145 мін та снарядів, що не розірвалися.
Ескалація конфлікту на Донбасі
У суботу, 8 травня, на Донбасі зафіксовано щонайменше дев’ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.
Під обстріл протитанкових гармат потрапив житловий сектор селища Мар’їнка.
Крім того, бойовики гатили з заборонених мінських угодами озброєнь по коронавірусній лікарні в Красногорівці.