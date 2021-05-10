Усе під контролем: 9 травня бойовики “ДНР” та “ЛНР” жодного разу не порушували перемир’я

9 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного факту порушення перемир’я з боку бойовиків так званих ДНР і ЛНР.

Українські військовослужбовці зберігають повний контроль над ситуацією на лінії зіткнення, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Крім того, за добу вибухотехніки ДСНС завершили розмінування ділянки площею близько 5 гектарів.

На цій території фахівці виявили і передали на ліквідацію 145 мін та снарядів, що не розірвалися.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ескалація конфлікту на Донбасі

У суботу, 8 травня, на Донбасі зафіксовано щонайменше дев’ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Під обстріл протитанкових гармат потрапив житловий сектор селища Мар’їнка.

Крім того, бойовики гатили з заборонених мінських угодами озброєнь по коронавірусній лікарні в Красногорівці.