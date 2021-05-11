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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Японии на заводе химических веществ произошел взрыв. Есть пострадавшие

вибух на заводі в Японії

В Японии на заводе по производству химических веществ в городе Иваки, префектура Фукусима, произошел взрыв. Тушение пожара продолжается уже более четырех часов. Четверо людей пострадали.

Так, 63-летний сотрудник компании получил серьезные ранения и ожоги всего тела.

62-летний, 42-летний и 29-летний мужчины также находятся в больнице с ожогами лица и спины. Все четверо – в сознании.

Местной телекомпании удалось сделать съемку с неба. На записи видно, что на внешней стене и на крыше здания – большие дыры, всюду поднимаются столбы огня и черного дыма.

По данным, фабрика производит цинковый порошок, который является сырьем для косметики.

Сейчас жителей города Иваки просят оставаться в помещениях, поскольку может образовываться токсичный газ.

Источник: NHK

Фото: NHK

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