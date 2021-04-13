После многолетних дебатов Япония утвердила план слива радиоактивной воды с Фукусимы в море. После аварии на Фукусимской АЭС прошло 10 лет, и только сейчас правительство одобрило порядок действий по утилизации отходов.

Перед сливом в воду больше 1 млн жидкости очистят и разведут, поэтому уровень радиации будет ниже за установленный для питьевой воды.

Власти страны сообщают, что утилизация отходов начнется примерно через два года. Сейчас вода очищается в процессе сложного фильтрования, что удаляет большинство радиоактивных элементов, но часть остается.

Затем жидкость сохраняется в огромных резервуарах, но заводу не хватает места, и эти резервуары, по прогнозам, заполнятся до 2022 года.

Местные жители и представители рыбной промышленности выступают против такого решения. Критику выразили также Южная Корея и Китай.

Утечка отходов на Фукусимской АЭС

В марте на Фукусимский АЭС произошла утечка радиоактивных отходов. На месте хранения жидкости обнаружили гелеобразную массу с высоким уровнем радиации.

Причиной утечки стала коррозия одного из резервуаров.