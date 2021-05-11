вибух на заводі в Японії

В Японії на заводі з виробництва хімічних речовин у місті Івакі, префектура Фукусіма, стався вибух. Гасіння пожежі триває вже понад чотири години. Четверо людей постраждали.

Так, 63-річний співробітник компанії отримав серйозні поранення та опіки всього тіла.

62-річний, 42-річний та 29-річний чоловіки також перебувають у лікарні з опіками обличчя та спини. Усі четверо – у свідомості.

Місцевій телекомпанії вдалося зробити зйомку з неба. На записі видно, що на зовнішній стіні та на даху будівлі – великі діри, усюди піднімаються стовпи вогню та чорного диму.

За даними, фабрика виробляє цинковий порошок, який є сировиною для косметики.

Наразі жителів міста Івакі просять залишатися в приміщеннях, оскільки може утворюватися токсичний газ.

Джерело: NHK

Фото: NHK