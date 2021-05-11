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Факты / Мир / Росія
Максим Зайченко |

Стрельба в школе Казани: что известно о задержанном нападавшем

Стрельба в школе Казани: что известно о задержанном нападавшем

Российские силовики задержали парня, устроившего стрельбу в российской школе №175 в Казани. Он убил семерых детей и учительницу.

Задержанным оказался 19-летний выпускник этой школы Ильназ Галявиев.

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Во время задержания парень заявил, что по адресу его прописки заложена бомба.

Стрельба в Казани в школе — что известно о Ильназе Галявиеве (ФОТО)

В то же время местные СМИ сообщают, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до 13 человек. Также отмечается, что Галявиев перед нападением на школу завел Telegram-канал, где делился своими намерениями и писал, что собирается убить людей и застрелиться.

Другого стрелка силовики ликвидировали в здании школы.

Напомним, несколько школьников выпрыгнули из окон гимназии, когда услышали выстрелы, поэтому число жертв и пострадавших может возрасти.

Стрельба в Казани

Первые сообщения о стрельбе в Казани появились сегодня утром. Сообщалось, что двое неизвестных мужчин ворвались в школу и устроили там стрельбу.

Сейчас на месте происшествия — около 20 автомобилей скорой помощи, силовики и представители местной власти.

Источник: Mash

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