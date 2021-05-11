Стрельба в Казани в школе — что известно о Ильназе Галявиеве (ФОТО)

Российские силовики задержали парня, устроившего стрельбу в российской школе №175 в Казани. Он убил семерых детей и учительницу.
Задержанным оказался 19-летний выпускник этой школы Ильназ Галявиев.
Во время задержания парень заявил, что по адресу его прописки заложена бомба.
В то же время местные СМИ сообщают, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до 13 человек. Также отмечается, что Галявиев перед нападением на школу завел Telegram-канал, где делился своими намерениями и писал, что собирается убить людей и застрелиться.
Другого стрелка силовики ликвидировали в здании школы.
Напомним, несколько школьников выпрыгнули из окон гимназии, когда услышали выстрелы, поэтому число жертв и пострадавших может возрасти.
Стрельба в Казани
Первые сообщения о стрельбе в Казани появились сегодня утром. Сообщалось, что двое неизвестных мужчин ворвались в школу и устроили там стрельбу.
Сейчас на месте происшествия — около 20 автомобилей скорой помощи, силовики и представители местной власти.